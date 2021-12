Daleko od rekordu. Widzowie Netfliksa nie oszaleli na punkcie "Wiedźmina"

Drugi sezon "Wiedźmina" miał premierę 17 grudnia. Wiemy już, że od piątku do niedzieli na całym świecie był oglądany przez 142,4 mln godzin. Nie jest to oczywiście zły wynik, co więcej, to jeden z najlepszych w tym roku. Niemniej, produkcji opartej na powieściach Andrzeja Sapkowskiego nie udało się nawiązać walki z największym serialowym hitem Netfliksa "Squid Game". "Wiedźmin" zanotował również znacznie słabsze otwarcie od ostatniego sezonu "Domu z papieru".