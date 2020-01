Dawid Ogrodnik jako Adam Bielecki. "Broad Peak na pełnej petardzie"

Dawid Ogrodnik pokazał zdjęcie w stroju himalaisty. W komentarzach żarty, że aktor pewnie idzie na sanki. W rzeczywistości to część jego pracy nad filmem o tragedii polskich wspinaczy z 2013 r., o której było głośno nie tylko w kraju.



5 marca 2013 r. na wierzchołku Broad Peak po pierwszym zimowym zdobyciu tego szczytu stanęli kolejno: 29-letni Adam Bielecki, 33-letni Artur Małek, 58-letni Maciej Berbeka i 27-letni Tomasz Kowalski. Dwaj ostatni nie zdołali powrócić na noc do obozu. 8 marca zostali uznani za zmarłych. Po ich śmierci rozgorzała dyskusja o etyce himalaizmu i partnerstwie w górach . Nie brakowało oskarżeń.

Zdjęcia do filmu powstawały w Warszawie, Radomiu, Zakopanem, ale także w Alpach i Himalajach. Reżyser Leszek Dawid ("Jesteś bogiem") z ekipą poleciał do Karakorum, gdzie na wysokości ponad 5 tys. m.n.p.m. realizowano zdjęcia. 21 członków ekipy, 250 tragarzy, kucharzy i pomocników, ośmiu himalaistów, dwóch lekarzy GOPR – tyle osób było zaangażowanych w to ogromne przedsięwzięcie