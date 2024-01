Diwa kina nie lubi z nimi pracować. "Są naprawdę irytujący"

Błędy w mailach

– Mówią na przykład: "Nieee, dziś nie czuję się na siłach, by to zrobić, przyjdę na 10:30". Albo, w przypadku maili, zwracam im uwagę, że zawierają błędy gramatyczne i pytam, czy w ogóle sprawdzili pisownię przed wysłaniem wiadomości, na co odpowiadają mi: "Czemu miałbym to zrobić? Czy to nie jest w pewien sposób ograniczające?" – narzeka Foster.