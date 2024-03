Stworzył największe klasyki kina. Teraz wraca po latach przerwy

Portal Deadline relacjonuje, że po trwającym ok. dwóch godzin i kilkunastu minut filmie reżyser zwrócił się do zgromadzonych za pośrednictwem rozdanych kartek. "Przyjaciele, te słowa już wcześniej słyszeliście ode mnie: wierzę w Amerykę. Jeśli mogę pozostawić Was z jedną myślą po obejrzeniu mojego filmu, brzmiałaby ona tak: założyciele naszego państwa pożyczyli konstytucję, prawo rzymskie i senat, aby stworzyć swój rewolucyjny rząd bez króla. Historia Ameryki nie wydarzyłaby się ani nie zakończyła powodzeniem, gdyby nie klasyczne nauki, które jej przewodziły", napisał twórca.