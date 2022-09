Była żoną kanibala. "Przez lata będziemy dochodzić do siebie"

"Nie planowałem tego oglądać, ale pewnego dnia odwiozłam dzieci do szkoły, wróciłem do domu i obejrzał film, mając obok wsparcie ze strony bliskich osób. To było oczywiście bolesne na wielu poziomach, ale jednocześnie prawdziwie. Przeszłość to przeszłość i wszystko, co możemy zrobić, to potraktować to jako czas na naukę i słuchanie oraz szansę na uzdrowienie w każdym możliwym zakresie. Możliwe jednak, że przez lata będziemy dochodzić do siebie" – stwierdziła Chambers.