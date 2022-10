Doda o roli Dorocińskiego w "Mission Impossible". "Załatwiłam mu to"

Doda w 2018 roku zebrała świetne opinie za swoją rolę w filmie "Pitbull. Ostatni pies". W kinowym hicie partnerował jej Marcin Dorociński, który właśnie pochwalił się w sieci, że zagra w nowej części kultowej sagi "Mission Impossible". W rozmowie z Wirtualną Polską Doda skomentowała sukces kolegi. - Dzwoniłam do Toma [Cruise'a - przyp. red.] i załatwiłam mu to. Wysłałam mu taśmę z "Pitbulla. Ostatniego psa" i powiedziałam "Tom, don't f*ck with me, b*tch. To jest mój ziom, ogarnij temat". No i wpadło to "Mission Impossible" - powiedziała nam Doda. Okazuje się, że gwiazda ma również prośbę do kolegi, gdy ten już będzie w Hollywood i jest ona związana z... Britney Spears. O co chodzi? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

Rozwiń