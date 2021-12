Dolał oliwy do ognia. "Wykorzystuje swoje dzieci oraz śmierć przyjaciela"

Główny bohater "Szybkich i wściekłych" zarzucił byłemu zapaśnikowi brak profesjonalizmu i zbyt lekkie traktowanie swoich obowiązków. Zwrócił też uwagę, że plan filmowy to miejsce pracy, a nie pole do popisu dla towarzyskich osób. Johnson szybko odpowiedział: - Czasami miałem wrażenie, że 'Szybcy i wściekli' są dla niego całym światem. Śmiałem się z tego. Myślę, że wszyscy się śmiali. Niestety, facetowi brakuje poczucia humoru i dystansu do siebie.