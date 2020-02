WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Aktualności + 3 disco polodon vasylzenek 14-02-2020 (13:32) Don Vasyl o filmie "Zenek". Komentuje motyw porwania syna muzyka przez Romów "Zenek" to nie tylko muzyka. W filmie pojawia się też wątek kryminalny. Romowie, z którymi Zenek trzymał się w młodości, postanawiają porwać... Rozwiń Proszę powiedzieć ostatnio głośno … Rozwiń Transkrypcja: Proszę powiedzieć ostatnio głośno było filmie Zenek który zresztą już jest Pan tam za Jak to było zagrać boku Zenka i czy jak Połącz liście ten język muzyki disco polo No i Tak naprawdę to Zenek się wykonał na moich piosenkach Ponieważ jeszcze kiedyś zaczynał karierę Kto zna moje w kasetach on się uczył tych Teraz troszeczkę przerabiał Marzena Dopisywała takie teksty Polskie do tych moich piosenek Ale on w ogóle ma taką duże cygańską na I ładnie nawet zdrowie śpiewaj Jest fajny chłopak trzeba go Naprawdę bo jest normalny A w normalnych ludzi trzeba lubić i Pozornie dwa różne światy muzyczne ale mają ze sobą dużo wspólnego tak On przyjeżdżał do nas do taborów dodać Przychodzi Przyjaźnił się z naszymi Roma Także jest na tym filmie Szkoda że tylko taki króciutki jest Epizodzik W tym filmie ale Nagraliśmy naprawdę Ujęcia i wspaniałe Dialogi byłego Szkoda że nie ma Powiedział pan że Zenek wychował się na Pańskiej A czy pan czas Ja bardzo gosu Nawet ostatnio Spotkali Tata się koncertowej To stwierdziliśmy że tak że on się wychował na moich piosenek A teraz Wrócę Książę Uczą się i jego piosenki Oni się wychowują na W sieci znalazłem komentarze już po filmie Pisali że z jednej strony jest fajnie ukazana Społeczność A z drugiej Wątek który Który z domów porywa syna Zenka czy coś takiego i jak jak pan to odbierać Czy to nie Odpowiedz Ja myślę że to było takie wymyślone przez Cesarzy Ta scena Ale Nie oglądałem tego filmu jest Ja myślę że powinno to być dobrym takim konspekcie przekaz Że Nie Roman proszę Że Że to tak naprawdę Bo w rozmowie naprawdę się zmieni Są porządni mirola Widzisz że mam margines społeczny My Romowie Jeżeli tak samo jak jest Dziś mogę być dumny Że Romowie zaczęli się Zaczęli dbać o swoją opinię Mieszkają razem Z Sąsiada Żyją w zgodzie i to jest chyba najpierw