Dorota Chotecka o zaszczepionym mężu: “Nie zabiegał o szczepienie”.

"Wiem , że oczekujecie ode mnie, że zabiorę głos w sprawie mojego męża i afery, która wybuchła w mediach. Z szacunku dla Was postanowiłam to zrobić i podzielić się wszystkim, co wiem. Mój mąż o szczepienie nie zabiegał. Nie dzwonił do WUM. Nie powoływał się na znajomości lub swoją wyjątkową pozycję. Nie nalegał na umieszczenie w kolejce w jakimkolwiek jej miejscu. Nie załatwiał szczepienia dla mnie ani rodziny. Nie wydzierał nikomu reglamentowanej dawki, jak sugerują media. Nie zdawał sobie sprawy ze sposobu w jaki ,uniwersytet będzie cała akcję dokumentował na potrzeby covidowej biurokracji" - napisała.