Dr Quinn i Sully znowu razem. Wystąpią w świątecznym filmie

Parę aktorów połączyła na tyle wyczuwalna chemia, że wielu fanów było niemal pewnych, że Seymour i Lando są razem także prywatnie. Samych zainteresowanych łączyła w rzeczywistości jednak po prostu przyjaźń. Mimo to od lat oboje pokazują, że i sami do siebie, i do legendy, która narosła wokół nich, mają sporo dystansu.