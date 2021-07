Zdjęcia przerwane. Bohater kultowego serialu w poważnym stanie

Zdjęcia do ostatniego sezonu "Zadzwoń do Saula" kręcone są w Nowym Meksyku. Z powodu pojawienia się koronawirusa ich rozpoczęcie zostało opóźnione o kilkanaście miesięcy. Przypomnijmy, że Bob Odenkirk jest gwiazdą jednego z najpopularniejszych seriali kablowych w amerykańskiej telewizji. Pierwszy odcinek w 2015 roku obejrzało ponad 7 mln widzów, co było w tamtych czasach rekordowym osiągnięciem. "Zadzwoń do Saula" wystartował z kopyta, gdyż, jak pamiętamy, jest spin-offem kultowej telewizyjnej produkcji "Breaking Bad".