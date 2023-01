"Drażnią mnie pomniki Jana Pawła II". Wokalista Chumbywamby uderza w Kaczyńskiego i papieża

Bruce przyjechał do Polski, aby w Komunie Warszawa pokazać film dokumentalny "I Get Knocked Down", opowiadający jego osobistą historię i dzieje zespołu, a także autobiograficzny spektakl "Am I Invisible Yet?". W wywiadzie dla Wirtualnej Polski opowiada o swoich radykalnych poglądach i sposobach na naprawienie zepsutego świata.