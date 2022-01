Drugi sezon rozczarował? Wyniki "Wiedźmina" mówią wszystko

"Wiedźmin. Sezon 2" miał premierę 17 grudnia 2021 r. W ciągu 24 dni wyświetlania (czyli do minionej niedzieli) oglądany był przez 462,5 mln godzin. Do zamknięcie okresu rozliczeniowego, według którego Netflix układa swoją listę filmowych i serialowych przebojów, trzeba będzie jeszcze dodać wynik oglądalności z ostatnich 4 dni. Można bezpiecznie założyć, że wyniesie on trochę ponad 10 mln godzin. Rezultat końcowy 28-dniowego okresu "Wiedźmina 2" będzie więc oscylował w granicach 475 mln godzin. Co to oznacza?