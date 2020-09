Dudziak i Kosiński. Kochali się jak szaleni, wszystko przerwała śmierć

Po raz pierwszy spotkała Jerzego Kosińskiego w Nowym Jorku w 1978 r. Urszula Dudziak od 5 lat mieszkała w USA z mężem Michałem Urbaniakiem. - Zauważyłam go idącego w moją stronę. Bardzo chciałam powiedzieć: "Dzień dobry, nazywam się Urszula Dudziak. Jestem wokalistką jazzową z Polski". Ale kiedy zbliżyliśmy się do siebie, ostentacyjnie spuścił głowę. To mnie onieśmieliło. Kiedy po latach opowiedziałam mu tę historię, żałował, że go nie zatrzymałam. Mówił, że jego życie potoczyłoby się inaczej - wspominała w "Wysokich Obcasach".