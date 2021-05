Dzień Dziecka 2021 w HBO GO. Bogata oferta dla najmłodszych

Na "Shreku" atrakcje się nie kończą. Kolejnym filmem do oglądania dla całej rodziny będzie "Lorax". To zabawna historia z morałem. Główny bohater, Ted, mieszka w mieście, w którym wszystko jest z plastiku, łącznie z roślinami. Chłopiec, beznadziejnie zauroczony piękną Audrey, która marzy o tym, by pewnego dnia zobaczyć prawdziwe drzewo, pewnego dnia opuszcza rodzinne strony, by odnaleźć roślinę i spełnić życzenie dziewczyny. Po drodze młody poszukiwacz przygód przecina ścieżki z Loraxem, drobnym, wąsatym obrońcą przyrody, który nie lubi intruzów.