"Dziewczyny z Dubaju®" zdobyły kina, teraz szturmują CANAL+ online!

– A ty jaką masz cenę? – to pytanie kończy film "Dziewczyny z Dubaju®", ale nie zamyka rozwijającego się w Polsce i na świecie zjawiska sex sponsoringu. Dlatego właśnie obraz Doroty Rabczewskiej i Emila Stępnia w reżyserii Marii Sadowskiej okazał się najgłośniejszą premierą 2021 roku. Kto nie zdążył go obejrzeć na srebrnym ekranie, może to zrobić w CANAL+ online. Premiera w serwisie już dzisiaj!