Dziś ma pracę i wielu fanów. Otwarcie mówi o trudnych początkach

Piotr Trojan to dziś jeden z najbardziej zapracowanych aktorów. Po tym, jak wcielił się w Tomasza Komendę w filmie Jana Holoubka "25 lat niewinności...", jego filmowo-serialowe emploi rozkwitło. Brał udział w "Rojście", "Hiacyncie", "Szadzi" czy "Wielkiej wodzie". W 2022 r. ogromnym hitem był film "Johnny", gdzie Piotr zagrał postać Patryka Galewskiego - chłopaka z problematyczną przeszłością, który trafia do hospicjum prowadzonego przez księdza Jana Kaczkowskiego. Ten zmienia jego życie. Film ogromnie poruszył widzów. I to do tego stopnia, że "Johnny" stał się największym polskim kinowym hitem 2022 r.