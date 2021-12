Zendaya. Cały świat zna to imię

Po przeprowadzce do Los Angeles, amerykańskiej mekki bodaj wszystkich, którzy chcą na poważnie zabrać się za karierę aktorską, przekuła nabyte umiejętności na pierwsze fuchy. Zaczynała od modelingu, głównie na zlecenie firm albo sprzedających, albo produkujących ubrania, czekając na swoją szansę. Ta nadeszła na początku ubiegłej dekady, kiedy Disney szukał utalentowanych aktorsko tancerzy — albo potrafiącej pląsać obsady — do nowego serialu "Taniec rządzi". Co tu dużo mówić: Zendaya rolę dostała, serial okazał się niebywałym sukcesem i nie minęło kilka miesięcy, a już oglądały ją miliony. To z kolei zaowocowało kolejnymi angażami. Tyle że nastolatka nie zamierzała spocząć na laurach.