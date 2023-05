Elżbieta Czyżewska nie zrobiła kariery w Ameryce. Meryl Streep ją ubóstwiała

Czyżewska od dzieciństwa zawsze dużo czytała i była ciekawa świata. Dostała się do szkoły teatralnej i szybko błysnęła talentem, który w połączeniu z fotogeniczną urodą otworzył jej drzwi do filmowej kariery. Grała u Barei, Kutza, Wajdy i swojego pierwszego męża Jerzego Skolimowskiego. Reżyser do dziś milczy o związku z aktorką jak grób.