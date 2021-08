Emma Stone chce pozwać Disneya. W grę wchodzą miliony dolarów

Ten sam los spotkał "Cruellę" z Emmą Stoną w roli tytułowej. Film trafił do kin w maju 2021 r. i też można go obejrzeć na Disney+. Jak donosi "The Hollywood Reporter", Emma Stone rozważa podjęcie kroków prawnych, gdyż tak jak odtwórczyni Czarnej Wdowy, czuje się pokrzywdzona, bo nie zarabia na sprzedaży "biletów" do cyfrowej wersji.