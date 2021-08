To miał być największy przebój. Słabiutki wynik superprodukcji

Wytwórnia Disneya od kilku tygodni bardzo mocno krytykowana jest za rozpowszechnianie filmów w modelu tzw. dystrybucji hybrydowej. Co oznacza, że premierowe tytuły jednocześnie pojawiają się w kinach oraz na platformie streamingowej Disney+. Za możliwość obejrzenia "kinowego" tytułu w telewizji internetowej do abonamentu trzeba dopłacić 29,99 dol., czyli równowartość trzech biletów do kina.