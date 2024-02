Emocje wzięły górę. Gwiazda Marvela "zjechała" dziennikarza

Wtórował mu reżyser. – Zawsze było dla mnie bardzo ważne, aby kręcąc filmy o osobach ze zniekształceniami, obsadzać ich właśnie takimi ludźmi – powiedział Schimberg, który sam ma rozszczep podniebienia. – Przeszedłem przez życie, zadając sobie pytanie: "W jakim stopniu to mnie definiuje?". [A co by było, gdybym] urodził się inny lub "czy mógłbym to naprawić bardziej, niż zostało to naprawione?". Mogę czerpać z tych myśli – przyznał.