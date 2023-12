Gwiazdor Marvela zagra byłego prezydenta. Są pierwsze zdjęcia z planu

Za kamerą stoi Ali Abbasi, twórca odpowiedzialny za nagrodzony w zeszłym roku Złotą Palmą dla najlepszej aktorki "Holy Spider" oraz reżyserię dwóch odcinków prawdziwego hitu HBO Max "The Last of Us". Za scenariusz odpowiada Gabriel Sherman, autor książki "The Loudest Voice in the Room", na podstawie której w 2019 r. powstał miniserial "Na cały głos" z Russellem Crowe'em w roli głównej.