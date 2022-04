Erotyczny thriller hitem. Jego fragmenty trafiły na portale dla dorosłych

Adrian Lyne (lat 81) jest jedną z nielicznych osób, które są jeszcze w stanie zrealizować w Hollywood bezkompromisowy obraz. To on nakręcił najbardziej kontrowersyjne filmy lat 80., perwersyjny dramat erotyczny "9 i pół tygodnia" z Kim Basinger i Mickey'em Rourke'iem oraz "Fatalne zauroczenie" z Glenn Close i Michaelem Douglasem. W kolejnej głośnej produkcji Lyne dał się wprawdzie zapędzić hollywoodzkim producentom w spiralę ustępstw, co łatwo zauważyć oglądając "Niemoralną propozycję" z Robertem Redfordem i Demi Moore. Szybko to jednak odreagował ekranizując skandalizujące działo Vladimira Nabokova "Lolita".