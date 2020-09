Ewa Skibińska nago w jeziorze. Wyjątkowe zdjęcia aktorki

W ostatnich miesiącach Ewa Skibińska regularnie pojawiała się w nagłówkach prasy kolorowej, w związku z rzekomym rozstaniem ze swoim partnerem. "Rewia" podała jakiś czas temu, że aktorka do końca wierzyła, że jej związek z krytykiem teatralnym Krzysztofem Mieszkowskim, z którym ma córkę Helenę, przetrwa. Niestety, jeśli wierzyć doniesieniom tygodnika, zakochanych już nic nie łączy. Co więcej, Skibińska odeszła z teatru, w którym razem pracowali. Grała tam 30 lat.

Teraz aktorka znowu ma co robić. Jej ostatnie zdjęcia wskazują, że została zaangażowana w kolejną produkcję.

Choć nie wiadomo jeszcze, co to za przedsięwzięcie, to już można zobaczyć pierwsze zdjęcia w sieci. Ewa Skibińska nagrywana przez drony i ekipę produkcyjną pływała w jeziorze zupełnie nago.