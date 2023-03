Fabelmanowie już 16 marca na Cineman.pl

Williams nigdy nie ukrywała, że szuka ciekawych ról i wyzwań. – To oczywiste, że każdy aktor marzy o statuetce Oscara. Ja również. Przyznaję jednak, że to nie jest coś, co spędza mi sen z powiek (…). Możliwość zagrania w najbardziej osobistym filmie takiego giganta, jakim jest Spielberg, to ogromny zaszczyt, który trudno porównać do jakiejkolwiek nagrody. Móc go oglądać na planie zdjęciowym, przyglądać się temu, jak pracuje z aktorami (…). Jestem wdzięczna Stevenowi za to, że otworzył mi drzwi do swojego świata, dzięki czemu miałam okazję go lepiej poznać jako człowieka. Niewielu aktorów może się tym pochwalić – dodała Michelle Williams, która w filmie grała w… oryginalnych kolczykach matki Spielberga!