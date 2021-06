Obnaża fałsz cukierkowego, internetowego świata. "Sweat" Von Horna wbija w fotel

Sylwia Zając to ambitna fitness influencerka: rejestruje każdy swój krok, każdą aktywność, każdą stylówkę i dzieli się z setkami tysięcy followersów. To bohaterka nowej ery internetu – młoda, zgrabna, wygadana, świetnie trafiła w swój czas i korzysta z ulotnej chwili sławy. Na zewnątrz wszystko jest pięknie i kolorowo, interes się kręci, Sylwia trenuje rzesze Polek w centrach handlowych, dopuszczając je do fragmentu swojego życia.