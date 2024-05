Fani czekali ponad dwa lata. Nie zabraknie erotycznych scen

Już w pierwszych kilku dniach miesiąca na Netfliksa trafiło sporo nowych tytułów, wśród nich m.in. południowokoreański serial "Szczerze mówiąc". Punkt wyjścia brzmi całkiem nieźle: poważany prezenter nagle traci zdolność do panowania nad swoim językiem na antenie, co zwraca uwagę scenarzystki, która zaprasza go do udziału w swoim programie. Połączenie dramatu, komedii i romansu na pewno trafi do fanów azjatyckich produkcji. Oprócz tego widzowie będą mogli obejrzeć dzieła kręcone w Indiach ("Heeramandi: Bazar diamentów"), Meksyku ("W głąb króliczej nory") czy Tajlandii ("Deaw Special: Super Soft Power").