Nowy przebój Netfliksa. Spektakularne widowisko za 100 mln dol.

J.Lo zdecydowanie polubiła się ze streamingiem. W 2023 r. do oferty giganta VOD trafiła "Matka" Niki Caro, thriller akcji, w którym ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić porzuconą wiele lat wcześniej córkę. Choć krytycy zmieszali produkcję z błotem (zaledwie 43 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), widzowie byli wobec niej zdecydowanie bardziej przychylni. To zresztą mało powiedziane: film był oglądany przez niespełna 84 mln godzin, co przełożyło się na jeden z najlepszych w historii wyników otwarcia wśród fabuł w ubiegłym roku. Łącznie obejrzało go 136 mln osób.