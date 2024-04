Fani czekali osiem lat. Najlepszy film hitowej serii

Tym razem to Colin Firth zrezygnował z udziału w projekcie. Jego bohater, Mark Darcy, a jednocześnie partner protagonistki i ojciec jej dzieci, również zginie poza kadrem, jeszcze przed rozpoczęciem fabuły "Bridget Jones 4". Na ekranie nie zabraknie jednak Renée Zellweger ("Judy"), Emmy Thompson ("Powodzenia, Leo Grande", "Cruella"), Chiwetela Ejiofora ("Doktor Strange w multiwersum obłędu") czy Leo Woodalla ("Biały Lotos", "Jeden dzień"). Za reżyserię odpowiada Michael Morris, który do tej pory pracował głównie przy serialach, m.in. "House of Cards", "Trzynaście powodów" czy "Zadzwoń do Saula".