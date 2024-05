Fani w końcu się doczekali. Wiemy, jak wygląda nowy Wiedźmin

Według jednego z reżyserów serii to właśnie nakład pracy zniechęcił aktora do brania udziału w dalszych etapach produkcji. – Henry zrobił trzy sezony, to są wymagające odcinki, ogromne. (...) Powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł, ufam mu – mówił w rozmowie z Games Radar Marc Jobst. Nie dziwi więc, że mający zastąpić Cavilla Liam Hemsworth nie miał łatwego startu, fani dzielili się bowiem sporymi wątpliwościami co do tego castingu.