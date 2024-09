Fanka rzuciła się na Angelinę. Jest wideo

Spotkanie Angeliny Jolie z fanami

Jolie najpierw w Wenecji promowała "Marię", gdzie oklaskiwano ją na stojąco dobrych kilka minut. Potem udała się na festiwal filmowy do Toronto, by opowiadać o "Without Blood". Był moment, by podpisać fanom zdjęcia. Choć ochroniarze byli blisko gwiazdy, jedna z fanek była tak zdeterminowana, że udało jej się rzucić na aktorkę. Objęła ją od razu w pasie, co na pierwszy rzut wyglądało dość szokująco. Jolie zachowała stoicki spokój.