Tweety królem - recenzja DVD od Galapagos

Jeśli chodzi o opcje językowe, to niestety nie ma dubbingu. Musimy zadowolić się albo napisami, albo lektorem. Dodatki? Tu miła niespodzianka - dostajemy trzy odcinki "Sylwester i Tweety na tropie", serii z lat 90. bazującej na postaciach studia WB i utrzymanej w konwencji kryminału. Warto jednak dodać, że nie zostały one odrestaurowane w HD, a polska wersja językowa to jedynie napisy.