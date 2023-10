Film z Kevinem Spaceym zablokowany w londyńskim kinie. Kierownik: "Jesteśmy przerażeni, że kojarzy się nas z premierą jego nowego filmu"

Wstrzymana premiera filmu przez udział Spacey'ego

Niebawem swoją premierę miał mieć film "Control" w reżyserii Gene'a Fallaize'a. Opowiada on o brytyjskiej minister spraw wewnętrznych, Stelli Simmons (Lauren Metcalfe), romansującej z premierem. Gdy pewnego wieczoru wraca do domu, odwożąc po drodze córkę swojego kochanka, zdaje sobie sprawę, że tajemniczy mężczyzna zdalnie przejął kontrolę nad jej autonomicznym samochodem. To właśnie w tę, jedynie "głosową rolę" zaangażowany został Spacey.