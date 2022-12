Filmowe arcydzieło. Na ten film czaka cały świat

Twórca kultowego "Memento" już od wielu lat podrzucał hollywoodzkim wytwórniom pomysły nawiązujące do historycznych wydarzeń. Nie jakichś odległych. Epoka historyczna, jaką sobie Nolan upodobał, to początki współczesności (czyli wybuch I wojny światowej) do późnych lat 70. ubiegłego wieku. Jednak szefowie wytwórni nie byli zainteresowani takimi tematami. Chcieli otrzymać od Nolana kolejny komercyjny przebój, kolejną widowiskową produkcję.