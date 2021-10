"Furioza": Gangsterka po polsku. Kibole wymachujący maczetami i ustawki w lesie [Recenzja]

Ta scena będzie powracać we wspomnieniach głównego bohatera Dawida (Mateusz Banasiuk). To on był owym młodym mężczyzną dręczonym przez agresorów. Dziś jest lekarzem. Gdy pewnego dnia w jego szpitalu zjawia się dawna miłość Dzika, odżywają wspomnienia. Dzika (Weronika Książkiewicz) jest dziś policjantką. Ale kiedyś oboje zadawali się z grupą osiedlowych kiboli. Do czasu aż brat Dzikiej nie skończył z nożem w brzuchu. Teraz Dawid ma przeniknąć do klubu Furioza, gdzie nadal działa jego brat Kaszub (Wojciech Zieliński), by pomóc Dzikiej w rozwiązaniu sprawy sprzed lat. Ale im bardziej przenika do środowiska kibolskiego, tym bardziej zaczyna go ono pochłaniać. A na horyzoncie pojawiają się kolejne trupy.