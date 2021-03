"Gambit królowej". Widzowie liczyli na drugi sezon, będzie… musical.

"Gambit królowej" został oparty na powieści Waltera Tevisa. W ostatnich dniach prawa do tej historii zakupiła firma, która specjalizuje się w realizacji spektakli scenicznych. Firma ma już za sobą kilka projektów wystawionych na Broadway’u i właśnie tam chce pokazać "Gambit królowej". Ma to być musicalowa wersja popularnego serialu.

Przypomnijmy, że miniserial Netliksa stał się jednym z największych przebojów telewizji internetowej. W ciągu miesiąca obejrzało go ponad 62 mln subskrybentów. Takim wynikiem nie może się pochwalić żaden serial. "Gambit królowej" otrzymał też dwa Złote Globy – dla najlepszego serialu limitowanego oraz najlepszej aktorki w serialu.

Gambit Królowej - zwiastun

Nagrodzona Złotym Globem Anya Taylor-Joy przy każdej możliwej okazji pytana jest o to, czy powstanie drugi sezon popularnego serialu. Problem w tym, że miejsce, w którym kończy się serial, jest miejscem, w którym kończy się książka. Sama aktorka twierdzi, że sama nie wie czy chce, aby projekt był kontynuowany. „Ostatnia scena wydaje się być piękną nutą na zakończenie serialu. Pozwólmy widzom wyobrazić sobie, co będzie dalej”. Taylor-Joy dodaje jednak, że „jeśli czegoś nauczyłam się, pracując w tej branży, to zasady, że nigdy nie mów nigdy”.