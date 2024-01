Głęboki dekolt i wycięcia na udach. Była o krok od wpadki

Choć aktorka na dużym ekranie pojawia się od kilkunastu lat, największą sławę przyniosła jej dopiero rola królowej Elżbiety II w hitowym, zakończonym w połowie grudnia ubiegłego roku serialu Netfliksa "The Crown" . Od tego czasu jej kariera znacząco przyspieszyła.

W 2017 r. towarzyszyła Andrew Garfieldowi w "Pełni życia" Andy'ego Serkisa, a rok później widzowie mogli oglądać ją w aż trzech tytułach: w wymagającej głównej roli w "Niepoczytalnej" Stevena Soderbergha, w "Pierwszym człowieku" Damiena Chazelle'a obok Ryana Goslinga i w "Dziewczynie w sieci pająka" Fede Álvareza , w którym to filmie wcieliła się w słynną hakerkę Lisbeth Salander. Najnowszy film z jej udziałem to jedna z najgorętszych premier 2023 r.

