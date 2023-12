Kto będzie nowym agentem 007? Główny kandydat jest młodziutki

Mescal jest za młody?

Jeśli faktycznie Mescal jest poważnym kandydatem do roli agenta 007, a zostanie odrzucony ze względu na wiek, to śmiało można powiedzieć, że stanie się ofiarą adultyzmu. Nie on pierwszy zostałby zdyskryminowany ze względu na zbyt "młody" PESEL.