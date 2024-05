Gosling nienawidzi plakatu do swojego hitu. Chodzi o jeden szczegół

"La La Land" to musical, który trafił do kin w 2016 r. Wyreżyserowany przez Damiena Chazelle’a film opowiada o relacji pianisty jazzowego (Ryan Gosling) z początkującą aktorką (Emma Stone). Nie dość, że zebrał dobre recenzje, to jeszcze był prawdziwym hitem - zarobił blisko 450 mln dol. przy budżecie wynoszącym 30 mln dol. Obraz zgarnął szereg nagród, w tym sześć Oscarów z 14 nominacji.