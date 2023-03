Gwiazda przesadziła. Z piciem i uwodzeniem osoby prawie nieletniej

Reżyserem filmu "Bez urazy" jest Gene Stupnitsky. W 2019 roku nakręcił on głośną komedię "Grzeczni chłopcy", która do grzecznych na pewno nie należała, a jej bohaterami byli dwunastolatkowie. W jego najnowszym filmie prawiczek ma lat 19, jednak, na co zwracają uwagę krytycy filmu, a właściwe treści pokazanych w zwiastunie, jego wygląd i emocjonalne zachowanie przedstawione jest w bardzo dziecinny sposób, co trąci groomingiem.