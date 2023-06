Gwiazdor Bollywood szantażowany. Syna oskarżono o posiadanie narkotyków

Shah Ruk Khan nazywany jest "królem Bollywood" i to nie bez powodu. Aktor ma na Instagramie ponad 38 mln fanów i gra w najbardziej kasowych filmach produkowanych w Indiach. Aktor "Czasem słońce, czasem deszcz" ma majątek szacowany na ponad 720 milionów dolarów, co w przeliczeniu na złotówki dałoby ok. 3 mld. Shah ma trójkę dzieci.