Gwiazdor odpowiada na poważne zarzuty. "To nigdy się nie wydarzyło"

O pozwie złożonym w sądzie przeciwko 55-letniemu aktorowi donosił w ostatnich dniach magazyn Deadline. Sprawa dotyczy sytuacji, do jakiej miało dojść osiem lat temu w pewnej nowojorskiej knajpie. Do Foxxa podeszły dwie kobiety z prośbą o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia. Gwiazdor okazał się aż nazbyt "miły": ciągle chwalił figurę i zapach jednej z nich oraz porównywał ją do amerykańskiej modelki Gabrielle Union. Na tym się jednak nie skończyło.