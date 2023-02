Gwiazdor lat 90. nagle przepadł. Walczył o swoje życie

W ostatnim czasie do popkultury i mainstreamu wracają gwiazdy lat 90. Pisaliśmy ostatnio o tym, że zapomniana na 20 lat Shelley Duvall zagra w nowym horrorze, którego premiera wyznaczona jest na 2023 r. Duvall opowiada w wywiadach o swojej przeszłości, o dawnych filmach i ma nadzieje, że może jeszcze kiedyś zagra w produkcji, którą nominują do Oscarów. Wszystko jest możliwe, co pokazał przypadek Brendana Frasera. Był twarzą kina popcornowego z lat 90. Zyskał masę fanów, występując w "George'u prosto z drzewa" czy "Mumii", ale na wiele lat zniknął z show-biznesu. Wrócił w filmie Darrena Aronofsky'ego - "Wieloryb" i zdobył nominację do masy prestiżowych nagród, w tym do Oscara.