Premiera filmu "Gwiezdne wojny: Odrodzenie. Skywalker" odbędzie się już 19 grudnia. Najnowszy fragment nadchodzącej części zaostrzył apetyty fanów.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Nowy fragment filmu w sieci!

Najnowszy fragment kolejnej części "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" trafił do sieci. Widzimy w nim Kylo Rena, który spotyka się z imperatorem Palpatine'em. Wielu fanów spekuluje, że miejscu, w którym doszło do interakcji, może być świątynia Sithów. W pewnym momencie dowiadujemy się, że głosami, które słyszał Kylo Ren, należały do byłego senatora. Następnie zaczyna on brzmieć jak Snoke, a później jak Darth Vader! Wniosek nasuwa się jeden - czy Palpatine cały czas podszywał się pod Snoke'a?