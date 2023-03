Gwyneth Paltrow wychodząc z sądu, pochyliła się nad swoim przegranym przeciwnikiem. Wiadomo, co wyszeptała mu do ucha

Przypomnijmy, że hollywoodzka aktorka, zdobywczyni Oscara została oskarżona przez emerytowanego optometrystę o to, że wjechała na niego na narciarskim stoku w 2016 roku. Wypadek miał spowodować u niego złamanie żeber, ale także uszkodzenie mózgu. Przez to drugie pan Terry Sanderson rzekomo nie potrafił już cieszyć się degustacją wina. Tak, trwający kilka dni i skwapliwie relacjonowany w mediach proces był dziwaczny i wyglądał jak krótki serial o znanych i bogatych w luksusowych kurortach. Komizmu całej sytuacji dodaje jeszcze to, że Gwyneth Paltrow w odpowiedzi na pozew Sandersona pozwała go także i zażądała... jednego dolara.