Halle Berry zaniemówiła, gdy usłyszała kwotę od Netfliksa. Kosmiczna suma

Halle Berry nakręciła swój pierwszy profesjonalny film w życiu. "Bruised" to historia zawodniczki MMA Jackie, której kariera nie idzie po jej myśli. Sama opiekuje się 6-letnim synem. Musi udowodnić sobie i chłopcu, że jest dobrą matką. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ przed nią jeszcze walka z gwiazdą MMA, która może dużo znaczyć dla jej kariery. Główną rolę gra sama reżyserka filmu.

Prawa do dystrybucji filmu nabył Netflix, co też dużo znaczy dla Berry. Cieszy się, że taki gigant branży filmowej uwierzył w jej pomysł. Firma wyłożyła na to naprawdę sporą sumę pieniędzy.