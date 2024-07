"Harold i magiczna kredka": piękna opowieść o świecie marzeń

Wszystko co rysuje mały Harold na kartach książki może ożyć. Kiedy chłopiec dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe.