Harry Potter ucieka z więzienia. Jest pierwszy zwiastun "Escape from Pretoria"

Daniel Radcliffe od lat przyjmuje role, które są kompletnym przeciwieństwem słynnego ucznia Hogwartu. Zazwyczaj mu się udaje, choć w najnowszym filmie "Escape from Pretoria" spotka swego dawnego przeciwnika z "Harry'ego Pottera".



Akcja opartego na faktach filmu "Escape from Pretoria" rozgrywa się w RPA, jednak zdjęcia powstawały w Australii . Na początku roku do sieci trafiły zakulisowe fotki z miasta Adelaide, gdzie Radcliffe spędził kilka tygodni. Teraz pojawił się pierwszy zwiastun i data premiery wskazująca na początek przyszłego roku.

W "Escape from Pretoria" Radcliffe zagrał Tima Jenkina, południowoafrykańskiego aktywistę, który opisał swoją niezwykłą historię w książce "Inside Out: Escape From Pretoria Prison".