"Heaven in Hell" już 19 maja na Amazon Prime Video. Dlaczego Magdalena Boczarska uważa ten film za wyjątkowy?

– Pomysł na film o miłości i ludzkich namiętnościach od początku wydał mi się intrygujący. Zależało nam, by zbudować wiarygodnych emocjonalnie bohaterów, z którymi można się utożsamić, którzy nie są idealni, popełniają błędy, ale próbują przetrwać w trudnej rzeczywistości i zawalczyć o miłość (…) To kobieca opowieść o samoakceptacji i miłości do samej siebie, od której zaczyna się każda prawdziwa miłość, czy to rodzicielska czy romantyczna – przyznała aktorka.